Mamma ho perso l'aereo, ecco i nuovi nomi del cast del remake in arrivo

Del remake di Mamma ho perso l'aereo si parla da tempo, ma qualche mese fa la situazione si è sbloccata grazie a Disney, la quale si è impegnata nella produzione del film per la sua piattaforma digitale dopo l'acquisizione dei diritti con l'annessione della 20th Century Fox alla compagnia. Oggi si aggiungono altri nomi al cast.

Come confermato da Deadline, Kenan Thompson (Saturday Night Live), Ally Maki (Toy Story 4) e Chris Parnell (Archer) si sono aggiunti al cast del remake che avrà per protagonista il giovanissimo Archie Yates (già visto nello splendido Jojo Rabbit di Taika Waititi) nel ruolo che fu di Macaulay Culkin. Del cast di Mamma ho perso l'aereo facevano già parte anche Rob Delaney e Ellie Kemper. Il remake, le cui riprese erano in pieno svolgimento quando l'arrivo del coronavirus ha imposto la chiusura di tutte le produzioni a Hollywood, sarà diretto da Dan Mazer (Dirty Grandpa, Who Is America?).

Tra i nomi secondari del cast figurano anche Aisling Bea, Pete Holmes, Timothy Simons e Mikey Day, quest'ultimo anche co-autore della sceneggiatura insieme a Streeter Seidell. Produttori esecutivi saranno Hutch Parker e Dan Wilson.

Film imprescindibile nei vari palinsesti televisivi di tutto il mondo durante il Natale, come ogni anno Mamma, ho perso l'aereo è visto da milioni di telespettatori in occasione delle feste natalizie. Vero e proprio cult delle festività, insieme al sequel del 1992, Mamma, ho perso l'aereo racconta la storia del piccolo Kevin McAllister (Macaulay Culkin) che viene dimenticato dalla famiglia in partenza per le vacanze natalizie a Parigi. Solo in casa, Kevin deve difenderla da una coppia di ladri formata da Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern). Nel seguito, Kevin viene nuovamente dimenticato, questa volta in aeroporto, e finisce sul volo per New York, dove vive diverse peripezie e alloggia nel famoso Plaza Hotel, nonostante i sospetti del concierge, Hector (Tim Curry).