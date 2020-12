Mamma ho perso l'aereo, ecco il modellino della casa di Kevin fatto di Pan di Zenzero

A 30 anni di distanza dalla prima uscita nelle sale di Mamma ho perso l'aereo di Chris Columbus, la mitica casa dei McCallister, la famiglia di Kevin (Macaulay Culkin), è tornato ora alla ribalta grazie a Disney+ (semmai ne fosse mai uscita), e questo grazie a un fedele modellino fatto interamente di Pan di Zenzero.

La compagnia ha infatti incaricato l'artista e cake designer Michelle Wibowo di ricreare una versione commestibile di circa 1,7 metri dell'iconica casa. All'inizio dell'anno, la BBC aveva già commissionato all'artista la creazione di una versione a grandezza naturale di Mr. Darcy (Colin Firth) in occasione della commemorazione del 25° anniversario della ministeri cult del 1995 dedicata a Orgoglio e Pregiudizio.



Per realizzare la casa dei McCallister la Wibowo ha impiegato 300 ore nell'impresa. All'interno dell'opera d'arte interamente commestibile sono presenti anche il furgono dell'idraulico Oh-Kay utilizzato dai ladri Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern), il furgono delle pizze di Little Nero e le mini-figure di Kevin e dei ladri.



La casa di Pan di Zenzero di Mamma ho perso l'aereo sarà presto esposta presso l'Oak Center for Children and Youg People del Royal Marsden Hospital nel Surray, reparto dedicati ai pazienti pediatrici e alle loro famiglie.



Vi ricordiamo che è in arrivo anche una parodia di Mamma ho perso l'aereo prodotta da Ryan Reynolds.