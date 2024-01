Mamma ho Perso l'Aereo, i McCallister hanno ereditato la loro ricchezza?

Sarà che l'età rende cinici e ci toglie dagli occhi la patina di innocenza con cui guardavamo questo o quel film da bambini, ma tutti ci siamo posti almeno una volta il problema della situazione economica dei McCallister guardando Mamma, ho Perso l'Aereo: insomma, com'è possibile che la famiglia di Kevin si permetta tutti quei lussi?

Una casa enorme, viaggi all'estero per tutta la famiglia a cadenza abbastanza regolare, carte di credito palesemente ilimitate... È ormai assodato che i McCallister fossero una delle famiglie più agiate di Chicago e dintorni, ma a cosa si deve una situazione economica tanto florida? A cercare una spiegazione è stata in queste ore proprio Catherine O'Hara.

"La gente ha le sue teorie. Dove prendono i loro soldi? Forse li hanno ereditati... Sì, immagino che li abbiano ereditati" sono state le parole dell'attrice, che poi ha proseguito: "Penso che la casa fosse fantastica. Ero consapevole di quanto fosse bella, ma no, non ho mai pensato ai soldi. Non era su quello che si concentrava la mia testa durante le riprese".

Insomma, a 30 anni di distanza forse abbiamo finalmente una risposta all'annoso quesito: cosa ne dite? Ci riteniamo soddisfatti o sarà il caso di fare ulteriori ricerche?