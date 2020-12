Mamma, ho perso l'aereo: ecco il kit per difendere casa da Harry e Marv!

Lo store online Electrical Direct permette agli utenti di acquistare un kit di sopravvivenza casalingo in stile Kevin McCallister. Proprio come il protagonista di Mamma, ho perso l'aereo, è possibile difendere la propria casa dai ladri come Kevin. Il prezzo? 249,99 dollari ed è composto da vari utensili adatti alla difesa della propria abitazione.

Palline di Natale, nastro adesivo, una tarantola in plastica. L'ironico kit è stato creato proprio su misura per soddisfare le esigenze di tutti i fan del film di Chris Columbus, che potranno scherzosamente ricreare tutte le trappole del giovane McCallister escogitò per impedire alla propria casa di essere svaligiata dai maldestri ladri Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern).



Il franchise di Mamma, ho perso l'aereo (in originale Home Alone) ha per protagonista nei primi due film il 'bimbo prodigio' Macaulay Culkin, scelto come protagonista sia nel primo capitolo del 1990 e sia nel sequel, Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York, uscito nelle sale nel 1992.

La saga è completata da altri tre capitoli: Mamma, ho preso il morbillo (1997), e i successivi sequel, Mamma, ho allagato casa (2002) e Mamma, ho visto un fantasma (2012) entrambi usciti direttamente in home video.

In futuro verrà realizzato un nuovo film di Mamma, ho perso l'aereo per la piattaforma streaming Disney+, diretto da Dan Mazer.

I primi due film erano invece curati registicamente da Chris Columbus, che ha criticato la scelta del remake di Ryan Reynolds.

Nei giorni scorsi, dopo trent'anni, è stata intervistata la proprietaria originaria della casa di Mamma, ho perso l'aereo.