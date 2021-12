Mamma, ho Perso l'Aereo è il film di Natale più amato dagli italiani: battuto Harry Potter

Ci sono tradizioni che a Natale non possono essere evase: tra alberi e presepi, pandori e panettoni troviamo dunque sicuramente anche loro, quei film natalizi che da anni accompagnano le nostre serate invernali. Ma quale di questi è il preferito degli spettatori italiani? E perché proprio Mamma, ho Perso l'Aereo?

Inutile girarci intorno: il film a cui LEGO ha dedicato un nuovo set non ha rivali in quanto a commedie natalizie da guardare con tutta la famiglia, come testimonia il sondaggio commissionato da Facile.it e realizzato proprio in queste ore.

Stando ai risultati del sondaggio di cui sopra, infatti, il 15,3% degli spettatori intervistati avrebbero indicato Mamma, ho Perso l'Aereo come proprio film natalizio preferito: una percentuale che ha permesso al film con Macaulay Culkin di superare in classifica rivali anche di un certo livello, tra cui gli immortali Una Poltrona per Due (12%), Miracolo nella 34esima Strada (9,7%), Il Piccolo Lord (6,4%), Harry Potter e la Pietra Filosofale (6,1%) e Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato (5,4% a pari merito con A Christmas Carol).

Un'ulteriore conferma, dunque, per un film entrato ormai quasi 30 anni fa nella nostra cultura pop e destinato a non uscirne neanche a decenni di distanza: per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Mamma, ho Perso l'Aereo.