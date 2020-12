Mamma, ho perso l'aereo: come ha fatto la signora McCallister a scordarsi Kevin?

Mamma, ho perso l’aereo è il più classico dei film di Natale che vede protagonista la famiglia McCallister, pronta a partire per Parigi insieme ad altri parenti salvo dimenticare il figlio più piccolo a casa rendersene conto troppo tardi.

Kevin McCallister è il più piccolo di cinque fratelli che viene dimenticato a casa nella confusione dei preparativi e nella fretta di partire. Sua madre si rende conto dell’assenza del più piccolo dei suoi figli solo quando il volo è ormai decollato urlando il nome di Kevin in una scena diventata ormai iconica. Ma come è potuto succedere? Come ha fatto Kate McCallister (Catherine O'Hara) a dimenticare suo figlio quando sembra essere la badante dell’intera famiglia e non una madre terribile?

Tutto probabilmente si riduce alla fretta di arrivare all'aeroporto che faceva sembrare realistico che un simile errore potesse accadere con tante persone e bambini da gestire contemporaneamente.

Le sveglie della famiglia quella mattina non erano suonate, e quando si svegliano era molto tardi. Kevin aveva dormito in soffitta perché era stato messo in castigo, quindi non sente minimamente la confusione dai piani di sotto.



La famiglia corre via in due furgoni separati, ogni adulto pensa che Kevin sia nell'altro veicolo. L'aeroporto è troppo affollato e non c'è più tempo per fermarsi a controllare che ci siano tutti e così la frittata è fatta.



L'ansia causa la dimenticanza, e una cosa importante che Kate dimentica in quella mattina complicata è che non ha preparato la valigia di Kevin e non lo ha svegliato.



Quante volte ci è capitato di dire “ce l’ho sulla punta della lingua?” quando un concetto ci sfumava davanti agli occhi e non riuscivamo ad esprimerlo a parole? È più o meno ciò che accade a Kate, una persona realizza qualcosa una volta che il cervello si è calmato.



Quando finalmente la famiglia è sull’aereo e l'ansia diminuisce, Kate inizia a calmarsi e a scorrere una lista di controllo su ciò che aveva o non aveva fatto prima di uscire ed ecco che si ricorda di non aver preparato la valigia di Kevin, l'unica cosa che avrebbe dovuto assolutamente fare per lui.

La madre si "riscatterà" cercando di tornare a casa prima possibile alla ricerca di un posto su un aereo introvabile sotto le feste e si ricongiungerà con il figlio proprio la mattina di Natale.



Catherine O'Hara ha ricreato la scena cult di Mamma, ho perso l'aereo trent'anni dopo ma resta sempre iconica, leggete la nostra recensione di Mamma, ho perso l'aereo un film che non stanca davvero mai.