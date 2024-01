Mamma ho perso l'aereo, ecco come Joe Pesci divenne 'cattivo' per Macaulay Culkin!

Mamma ho perso l'aereo è il film di Natale per eccellenza e nessuno, dopo anni, ha intenzione di dire il contrario. La pellicola, con protagonista un giovanissime Macaulay Culkin, aveva nel cast un attore del calibro di Joe Pesci che cercò di usare un piccolo escamotage per risultare "cattivo".

Oltre ad aver scoperto se Daniel Stern si fece male sul serio sul set di Mamma ho perso l'aereo, Joe Pesci cercò in tutti i modi di risultare insopportabile o, quanto meno, malvagio agli occhi del piccolo protagonista. Culkin che nonostante l'età aveva già qualche esperienza ad Hollywood come attore bambino era abituato a vivere sui set ma, allo stesso tempo, fu preso totalmente alla sprovvista dall'atteggiamento scostante del collega più adulto.

Joe Pesci, infatti, decise deliberatamente di ignorare Macaulay Culkin durante le riprese del film e fuori dal set proprio per fare in modo di risultare antipatico e cattivo al giovane attore. Ciò, secondo Pesci, avrebbe aiutato Culkin a rendere più vera ed autentica l'interpretazione e la reazione del bambino durante le riprese. Molto spesso gli attori più esperti decidono di usare queste tecniche per aiutare i più giovani ad ottenere reazioni che possano risultare veritiere e naturali davanti la macchina da presa.

