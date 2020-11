Mamma ho perso l'aereo, Chris Columbus sul remake di Ryan Reynolds: 'Un insulto al cinema'

Dopo aver svelato un retroscena su Donald Trump e il suo cameo in Mamma, ho riperso l'aereo, Chris Columbus ha detto la sua sull'annunciato remake/parodia di Mamma, ho perso l'aereo prodotto da Ryan Reynolds, "Stoned Alone".

Come si può intuire dal titolo, il film - di cui non si hanno aggiornamenti ormai dal 2018 - riprenderà la storia del cult natalizio e vedrà come protagonista un cosiddetto "fattone". Un progetto che Columbus, già contrario ad ogni tipo di rifacimento, definisce come un insulto all'arte del cinema.

"Per me i reboot sono semplicemente stupidi. Quando ho letto qualcosa dal nome 'Stoned Alone', che avevano intenzione di fare con Ryan - una sorta di Home Alone rated-R sui fattoni - ho pensato tra me e me: 'Questo è semplicemente un insulto all'arte del cinema'", ha spiegato il regista durante un'intervista con l'Indipendent. "Se stai realizzando una commedia, un musical, a prescindere dal film che stai facendo, il mio obiettivo è trattarlo con lo stesso rispetto de Il Padrino. Mamma, ho perso l'aereo non è Il Padrino, ma bisogna trattarlo con quel tipo di rispetto, e cos'è questa idea di rifare cosa che già esistono e funzionano bene? Guardate l'originale! Dimenticatevi il resto. Non sarà mai bello allo stesso modo."

Col passaggio della 20th Century Fox alla Disney, in ogni caso, è possibile che il progetto sia stato accantonato del tutto. Ricordiamo infatti che la Casa di Topolino è al lavoro su un remake di Mamma ho perso l'aereo pronto ad approdare direttamente su Disney+.