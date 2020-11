Mamma ho perso l'aereo, Catherine O'Hara ricrea una scena cult trent'anni dopo

A trent'anni dalla sua uscita al cinema, Mamma ho perso l'aereo fa ancora parlare di sé, specialmente in prossimità delle vacanze natalizie. Qualche settimana fa il regista Chris Columbus ha rivelato che il cameo di Trump fu una sua pretesa, mentre nei giorni scorsi, grazie a TikTok, Catherine O'Hara ha regalato un sorriso ai nostalgici del film.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, l'attrice, che nel film è la mamma del pestifero ragazzino interpretato da Macaulay Culkin, ha registrato un breve filmato reinterpretando una delle scene cult del sequel, Mamma ho riperso l'aereo. Quando si rende conto di essere partita per la seconda volta senza suo figlio, Kate McCallister si guarda intorno, urla "Kevin!" e cade a terra svenuta.

Su TikTok Catherine O'Hara mette a confronto la sua performance dell'epoca con quella attuale, girata a distanza di quasi trent'anni (Mamma ho riperso l'aereo è del 1992). La scena è a sua volta una citazione del film precedente, e divenne un tormentone molto apprezzato dal pubblico.

Pur essendo diventato virale negli ultimi giorni, il video risale in realtà alla scorsa estate. Una puntata di Reunited Apart di Josh Gad, infatti, aveva per protagonista John Hughes, che ha scritto e prodotto Mamma ho perso l'aereo. Catherine O'Hara era quindi tra i tanti attori che reinterpretavano alcune delle scene più iconiche dei film di Hughes.

Per altri approfondimenti su Mamma ho perso l'aereo, rimandiamo alle recenti dichiarazioni di Chris Columbus sull'idea di un reboot.