Mamma ho perso l'aereo: la casa dei McCallister disponibile su Airbnb, trappole incluse

La casa di Mamma ho perso l'aereo di Chris Columbus in affitto su Airbnb? Ebbene sì, la dimora dei McCallister realmente esistente e ubicata a Chicago - città dove il film con Macaulay Culkin è stato effettivamente girato - sarà disponibile per una notte solamente sulla piattaforma Airbnb; scoprite qual è il giorno designato e il prezzo deciso.

A quanto pare la dimora di Kevin McCallister sarà disponibile su Airbnb solamente per una giornata soltanto, il 12 dicembre prossimo, aperta a quattro ospiti al prezzo di soli 25 dollari. I fan potranno cominciare a prenotarsi a partire dal giorno 7 dicembre. Secondo Airbnb, a presentare questa giornata speciale ci sarà Devin Ratray, ovvero l'interprete di Buzz McCallister il fratello maggiore del piccolo protagonista, per celebrare l'uscita del nuovo sequel Home Sweet Home Alone disponibile su Disney+ dal 12 novembre scorso.

"Potreste non ricordarmi come particolarmente accomodante, ma sono cresciuto e sarò felice di condividere la casa della mia famiglia - e perfino la mia pizza - con voi per questa stagione natalizia. Solo non lasciate in giro la mia tarantola Axl questa volta".

Gli ospiti che riusciranno a prenotarsi potranno godere anche di alcune particolarità: una scena natalizia con luci e albero di natale perfettamente decorato, trappole esplosive (ma sarete voi a innescarle non ci camminerete sopra), secchiate di schiuma da barba e ampie opportunità di urlare allo specchio. Ma anche tutti i vostri desideri anni '90 preferiti, la pizza di Chicago e una cena a lume di candela a base di Kraft Macaroni & Cheese cotti al microonde. E ovviamente c'è anche una vera tarantola e la visione di Home Sweet Home Alone. In regalo anche un set LEGO della casa di Mamma ho perso l'aereo da costruire a casa.

