Mamma, ho perso l'aereo: casa McCallister su Airbnb, chi vuole essere Kevin per un giorno?

E se vi dicessimo che potreste soggiornare a Casa McCallister per una notte, lo fareste? Su Airbnb è stata messa a disposizione di eventuali ospiti la celebre dimora in cui sono ambientati i film di Mamma, ho perso l'aereo.

Avete mai sognato di trascorrere il Natale in casa McCallister? Beh, ora potete, anche se non sarà precisamente in quei giorni.

Il 7 dicembre si apriranno le prenotazioni per soggiornare una notte nell'iconica dimora che ha fatto da ambientazione ai celebri film con protagonista Macaulay Culkin.

"Tanti anni fa, nel periodo natalizio, i McCallister andarono a Parigi... Beh, la maggior parte di noi.

Anche se ora siamo più grandi e più saggi (ho persino una mia compagnia di sicurezza), non saremo mai troppo grandi per delle avventure natalizie. Così, mentre siamo via in vacanza (e questa volta tutti noi insieme), ho intenzione di invitare un gruppetto di combinaguai il 12 dicembre nella mia casa d'infanzia e dargli l'occasione di lasciare in libertà i ragazzini di 8 anni che sono in loro" si legge infatti nell'annuncio sul sito Airbnb, postato, a quanto pare, da Buzz McCallister in persona (il fratello di Kevin che abbiamo rivisto anche in Home Sweet Home Alone).

Il prezzo non è ancora noto, ma che ne dite... Si va a Chicago?