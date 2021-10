Mamma ho perso l'aereo, arriva il set Lego ispirato al film cult

Abbiamo visto nei giorni scorsi il trailer di Home Sweet Home Alone, reboot del celebre film noto in Italia col titolo Mamma ho perso l'aereo. Per aumentare l'hype e strizzare l'occhio ai fan del film originale, Lego ha pensato di proporre un set ispirato al film che rese famoso il giovanissimo Macaulay Culkin.

Le immagini del set sono visibili nel post Instagram in calce alla notizia. Viene riprodotta la villa dei McAllister, dove il piccolo Kevin viene dimenticato dai genitori in partenza per le vacanze di Natale, e dove fronteggia l'invasione di due maldestri ladri d'appartamento.

Tra i dettagli accuratamente riprodotti, alcune delle trappole architettate da Kevin, come il ferro da stiro, il cavo che lo trasporta sulla casa sull'albero in giardino, ed è possibile ricreare la celebre scena allo specchio con il dopobarba. Non manca inoltre il furgoncino dei banditi, e una ricostruzione del seminterrato.

Mentre è stato smentito dallo stesso attore il coinvolgimento di Macaulay Culkin in Home Sweet Home Alone, i fan di vecchia data si dividono sul reboot: c'è chi rimane sostanzialmente freddo di fronte a una operazione-nostalgia che probabilmente non aggiungerà nulla di significativo al franchise, e chi aspetta comunque con curiosità l'uscita su Disney+ del film, prevista per il 12 novembre.

Il set Lego di Mamma Ho Perso l'Aereo, invece, sarà disponibile dal 1° novembre al prezzo di 249,99 euro.