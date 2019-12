Mamma ho perso l'aereo: Archie Yates, Ellie Kemper, Rob Delaney nel cast del reboot

Come riportato da Deadline, Disney+ sta proseguendo con il casting del reboot di Mamma, ho perso l'aereo, una delle commedie natalizie più amate di sempre, nel cui cast si sono da poco aggiunti Archie Yates, Ellie Kemper, Rob Delaney.

Le riprese si svolgeranno l'anno prossimo in Canada, con la pellicola che vedrà alla regia Dan Mazer, già dietro la macchina da presa per Nonno scatenato e della serie Who Is America? con Sacha Baron Cohen; la sceneggiatura è stata affidata invece a Mikey Day e Streeter Seidell.

La notizia del reboot era già trapelata da Bob Iger lo scorso agosto, che l'aveva nominato tra quei franchise che avrebbero avuto nuova vita attraverso la piattaforma di streaming Disney+. Oltre a Mamma, ho perso l'aereo, aspettiamoci quindi di rivedere reboottati film come Night at the Museum, Diary of a Wimpy Kid e Cheaper by the Dozen prossimamente.

La trama della nuova versione è ancora ignota, ma al tempo Iger disse si sarebbe trattato di una "re-immaginazione per le nuove generazioni" della classica storia.

Il giovane Archie Yates, che avrà un ruolo secondario, si è fatto notare per la prima volta nel film Jojo Rabbit di Taika Waititi, in uscita a gennaio in Italia; la Kemper è nota per la sua partecipazione alla serie Unbreakable Kimmy Schmidt su Netflix, mentre Delaney è conosciuto come co-protagonista e co-sceneggiatore dello show televisivo Catastrophe, ma è anche apparso in Deadpool 2 e Fast & Furious - Hobbs & Shaw.

Film imprescindibile nei vari palinsesti televisivi di tutto il mondo durante il Natale, come ogni anno Mamma, ho perso l'aereo è visto da milioni di telespettatori in occasione delle feste natalizie. Vero e proprio cult delle festività, insieme al sequel del 1992, Mamma, ho perso l'aereo racconta la storia del piccolo Kevin McAllister (Macaulay Culkin) che viene dimenticato dalla famiglia in partenza per le vacanze natalizie a Parigi. Solo in casa, Kevin deve difenderla da una coppia di ladri formata da Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern). Nel seguito, Kevin viene nuovamente dimenticato, questa volta in aeroporto, e finisce sul volo per New York, dove vive diverse peripezie e alloggia nel famoso Plaza Hotel, nonostante i sospetti del concierge, Hector (Tim Curry).