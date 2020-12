Mamma, ho perso l'aereo, dopo 30 anni parla la vera proprietaria di casa McCallister!

Una donna cresciuta nella casa di Mamma, ho perso l'aereo, Laura Abendshien, ha raccontato come lei e la sua famiglia abbiano vissuto nella casa per quattro mesi mentre il film veniva girato. Abendshien, 36 anni, è cresciuta in una casa nel sobborgo di Chicago chiamato Winnetka, luogo di riprese del film. Aveva 6 anni all'epoca delle riprese.

La donna ha raccontato di come dovesse gattonare in alcuni momenti all'interno della casa per non essere ripresa ed entrare in campo e come Macaulay Culkin utilizzasse la sua stanza per studiare quando non era impegnato nei lavori sul set.

Abendshien ha spiegato come la casa sia diventata immediatamente un'attrazione turistica e ha ricordato di aver assistito alle riprese di alcuni stunt-man, come quella in cui Harry (Joe Pesci) cade ripetutamente dai gradini d'ingresso della casa.



I proprietari erano costretti a strisciare per passare da un punto all'altro della casa per non essere d'intralcio alle riprese del film, diretto da Chris Columbus.

"Ricordo molte scene che hanno girato. Ricordo la scena in cui i rapinatori stanno cercando di andare dal terzo piano alla casetta sull'albero lungo la corda e Kevin la taglia e li fa cadere" ha dichiarato Abendshien.

"Li ho visti girare quello, il che è stato molto pericoloso ma avevano controfigure che sanno cosa stanno facendo. E la scena in cui il personaggio di Joe Pesci sale i gradini della casa e cade all'indietro sulla schiena più volte perché Kevin ha ghiacciato più e più volte, e la povera controfigura andava avanti e indietro continuamente".

Laura ha raccontato che sebbene nel film il personaggio di Buzz era davvero odioso, il suo interprete Devin Ratray era il 'giovane più dolce', spiegando che il cast passava diverso tempo in casa quando non giravano.



Ricordiamo che per buona parte delle riprese interne furono utilizzati dei set ricostruiti in una scuola, praticamente identici rispetto alla casa di Abendshien e famiglia.

