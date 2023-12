Mamma ho perso l'aereo 30 anni dopo: il fan trailer è stupendo

Gustare una tazza di cioccolata calda abbracciati dal calore del camino e circondati da luci ed addobbi colorati: è questa l'atmosfera perfetta per (ri)vedere i classici natalizi, veri e propri instancabili cult generazionali. Tra questi, la saga di Mamma ho perso l'aereo è certamente tra le più care per i cinefili di ogni luogo e di ogni età.

Le disavventure di Kevin (Macaulay Culkin) alle prese con il buffo duo di ladri composto da Harry (Joe Pesci) e Mark (Daniel Stern) sono state compagne di risate per milioni di bambini, sinceramente divertiti dagli ironici escamotage grazie ai quali il biondissimo protagonista era in grado di respingere i tentativi di furto dei goffi criminali.

Mamma ho perso l'aereo è una perfetta ed instancabile commedia natalizia e, nonostante il terzo e il quarto capitolo siano stati ben poco apprezzati dai fan a causa del drastico cambio di cast e della ripetitività di una formula ormai stanca, i primi due lungometraggi continuano ad essere visti e rivisti anche a distanza di oltre trent'anni.

Certamente, Babbo Natale sarà colmo di letterine da parte di ogni spettatore dedicate ad un tanto desiderato, quanto irrealistico, ritorno della celeberrima saga e degli iconici interpreti. Ma il periodo natalizio è spesso in grado di trasformare i sogni in realtà e in questo caso ci ha pensato l'utente YouTube VJ4rawr2, il quale grazie ad un semplice uso di montaggio e deepfake ha realizzato un esilarante fan trailer dal titolo "Home Alone 3 - Kevin's Revenge".

Non manca proprio nessuno all'appello, da Macaulay Culkin a Catherine O'Hara passando per Joe Pesci e Daniel Stern. Irresistibile la leggera atmosfera di festa tra cortili innevati, luminarie ed esilaranti trappole. Insomma, per quanto genuino e casereccio, il breve video sembra catturare appieno l'essenza di Mamma ho perso l'aereo, eletto miglior film natalizio di sempre nel Regno Unito.

E voi avete già rivisto il grande classico? Aggiornateci sulle vostre visioni festive nei commenti.