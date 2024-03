Mamma Mia!, Stellan Skarsgard trovò assurdo il suo casting: 'Ecco perché accettai'

Mamma mia! è sicuramente uno di quei film che una volta visti, è quasi impossibile dimenticare. Vuoi per le orecchiabili ed iconiche canzoni degli ABBA, o anche per le performance regalate da un cast che di certo non è composto da ultimi arrivati. Da Meryl Streep a Colin Firth infatti, la pellicola è un'operazione ben studiata.

Ecco però che, mentre vi invitiamo a leggere le ultime novità su Mamma Mia 3, per uno dei membri di questo cast, è stata un'esperienza davvero insolita quella di lavorare in questo film.

Stiamo parlando di Stellan Skarsgard, attore il cui volto è conosciuto soprattutto per ruoli dall'aria decisamente seriosa, come il temibile barone Arkonnen nei recenti film di Dune, diretti da Dennis Villenueve. Oppure ancora lo ricordiamo per aver recitato nella pluripremiata serie Chernobyl.

Per la star infatti, lavorare in Mamma mia! è stato decisamente inaspettato, in quanto non sapeva né cantare né ballare. Tuttavia, durante una recente intervista con Variety ha rivelato che:

"Era assurdo che mi chiedessero di recitare in un musical. Però poi ho visto che ci sarebbero stato anche Pierce Brosnan e Colin Firth, e nemmeno loro sanno cantare o ballare, proprio come me. Quindi mi sono tranquillizzato".

Voi che ne pensate? Avete mai visto il film in questione?