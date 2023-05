Mamma mia!, la produttrice aggiorna sullo stato del Terzo Film

Il franchise di Mamma mia! è vivo e fiorente. Un intero decennio dopo l'adattamento originale sul grande schermo del musical, una nuova raccolta delle canzoni degli ABBA è stata utilizzata in Mamma mia! Ci Risiamo. Sulla base del successo al botteghino era nell'aria già dal 2018 l'idea di sviluppare un sequel.

Ora, cinque anni dopo, la produttrice Judy Craymer ha ribadito che un presunto Mamma mia! 3 è ancora in fase di sviluppo, sottolineando come ci sia ancora spazio per continuare la storia.

Qui potete trovare la nostra recensione di Mamma mia! del 2008, film che consacrò Meryl Streep come la regina del musical. Facendo appassionare i fan di tutto il mondo alla storia di Donna.

Nel suo sequel del 2018 veniva rivelato come Donna fosse morta, e la figlia Sophie (Amanda Seyfried) stava facendo i preparativi per il suo funerale. Meryl Streep ha avuto modo di riprendere il suo ruolo attraverso un paio di sequenze oniriche e nei titoli di coda.

Non si sa come Donna possa tornare in Mamma mia! 3, ma Craymer sta facendo di tutto per trovare un modo.

"C'è una storia lì, e penso che Meryl dovrebbe tornare", ha continuato Craymer. "E se la sceneggiatura è quella giusta lo farebbe credo, perché adorava il personaggio".

Meryl Streep sarà anche in Only Mulders in the Bulding, ma questo non le impedirà comunque di riprendere il suo ruolo iconico nel musical con le canzoni degli ABBA, qualora il suo personaggio tornasse.

Amanda Seyfried era all'oscuro che un terzo film fosse in sviluppo, ma è pronta anche lei a tornare.

"Non ho alcun potere, ma aspetto con ansia la chiamata" ha continuato l'attrice. "Ci sono abbastanza canzoni degli ABBA, Judy Craymer è d'accordo. Non so cosa stiano facendo alla Universal".

Non resta quindi che aspettare ulteriori notizie, e tenersi pronti a tornare in pista.