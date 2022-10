Mamma Mia!, Pierce Brosnan vuole il terzo film: 'Ci sto! Sono sicuro ci siano dei piani'

Sono già trascorsi quattro anni da Mamma Mia! Ci Risiamo, il sequel del fortunatissimo film con Meryl Streep che, a differenza del suo predecessore, non sembrò entusiasmare particolarmente pubblico e critica. Entusiasmo che invece non è passato ai suoi protagonisti, che sarebbero pronti a lanciarsi subito in una nuova avventura!

Già nei mesi scorsi Amanda Seyfried si era detta disposta a tornare nel ruolo di Sophie Sheridan per la terza volta, ma l'attrice di In Time non è l'unica a pensarla in questo modo: proprio in queste ore, ad esempio, Pierce Brosnan non ha nascosto il suo entusiasmo davanti all'eventualità di tornare in Grecia a cantare e ballare sulle note dei più grandi successi degli Abba.

"Ci sto, sicuramente! È illegale quanto ci si diverta con quel film. Penso che chiunque vorrebbe farlo, sono sicuro che ci siano dei piani" sono state le parole con cui l'ex-James Bond si è detto assolutamente disposto a riprendere il ruolo di Sam Carmichel, uno dei possibili padri (evitiamo spoiler, nel caso ci fosse qualche ritardatario!) della protagonista Sophie.

Insomma, l'entusiasmo dei diretti interessati sembra esserci: basterà a far partire i lavori su questo terzo film della serie? Lo scopriremo solo col tempo! Anche Lily James, d'altronde, è sembrata assolutamente entusiasta dell'idea di un Mamma Mia! 3.