Mamma Mia, Pierce Brosnan firmò solo per lavorare con Meryl Streep!

Mamma Mia è uno dei musical più amati degli ultimi anni che vanta, soprattutto, un cast di tutto rispetto composto da grandissime star. Pare, però, che uno dei protagonisti del film abbia accettato di partecipare per un motivo molto particolare e senza sapere cosa stesse andando a fare realmente.

Nella pellicola, Pierce Brosnan interpreta Sam, primo "vero" amore di Donna, che dopo una breve ritorna dalla sua "vacanza" per sposare la sua fidanzata rimasta a casa. I due si rincontrano dopo anni quando Sophie, la figlia di Donna, invita al suo matrimonio i tre uomini che potrebbero essere i suoi "potenziali" padri, volendo decidere che l'avrebbe accompagnata all'altare. Il film fu talmente sentito in Grecia che un cinema di Santorini continua a mandare Mamma mia nelle sue sale. La realtà è, però, che l'ex interprete di 007 non sapeva realmente cosa stesse andando a fare.

I produttori, infatti, lo avevano informato solo che il film sarebbe stato girato in Grecia e che Meryl Streep avrebbe interpretato la protagonista. L'attore dichiarò che avrebbe firmato di tutto pur di lavorare in un progetto con la Streep definendola, scherzosamente, come la "bellissima bionda che mi piaceva terribilmente durante la scuola di recitazione". La sua decisione andò, fortunatamente, nella direzione giusta.

