Mamma Mia!, Lily James farà ritorno nel terzo capitolo?

Non ci sono ancora voci certe riguardo un possibile terzo capitolo di Mamma Mia! Dopo gli ottimi incassi del secondo film uscito lo scorso anno (si parla di ben 280 milioni di dollari nel mondo), però, la Universal potrebbe non disdegnare l'idea di non far passare altri dieci anni per un nuovo sequel.

Le speculazioni al riguardo sono già partite, in primis a proposito dell'eventuale trama: la stessa Lily James ha scherzato sull'argomento, ipotizzando che "potrebbe essere Mamma Mia! - Il Test del DNA, ora sai chi è tuo padre!" La maggior parte delle domande, però, riguardano il cast.

Si tratterà di un seguito? Di un reboot? Ritroveremo Amanda Seyfried e Dominic Cooper o seguiremo altri personaggi? Alcuni indizi, in realtà, potrebbero essere arrivati dalla stessa Lily James. L'attrice, che sulla trama del secondo film aveva espresso alcune perplessità, ha infatti postato su Instagram più di una foto che la ritrae sullo sfondo delle spiagge di Vis, isola croata sulla quale sono stati girati i primi due film.

Semplice viaggio di piacere o impegni lavorativi? Probabilmente è ancora presto per esprimersi. La James, d'altronde, potrebbe esser presente solo come protagonista di un flashback o come fantasma, esattamente come accaduto sul finale di Mamma Mia! - Ci Risiamo (qui la nostra recensione), quando la defunta Donna appare alla figlia in procinto di sposarsi.

Che questo eventuale terzo film possa essere ambientato nuovamente durante la giovinezza del personaggio originariamente interpretato da Meryl Streep? La risposta la sa solo Lily James, che nel frattempo si starà sicuramente divertendo a scatenare le mille supposizioni dei fan.