Mamma Mia! 3, Amanda Seyfried vuole il sequel con Meryl Streep: 'Per forza!'

Se un paio di anni fa Amanda Seyfried diceva no a Mamma Mia! 3, adesso l'attrice sembra aver cambiato totalmente idea, e vuole assolutamente un sequel con Meryl Streep.

Non solo i produttori di Mamma Mia! vogliono una trilogia, ma ora anche la protagonista dei film, Amanda Seyfried, sembra propensa all'idea.

Intervistata recentemente da Variety sulla possibilità di Mamma Mia! 3, l'attrice ha infatti affermato: "Qualcuno dovrebbe farsi venire un'idea. Solo che non so quale potrebbe essere o che direzione potrebbe prendere... Ma è così che funzionano le idee, il minuto prima non c'è, poi boom, è arrivata l'idea".

"Ma sapete che c'è, non importa! Chi se ne importa della trama a questo punto? Gli ABBA hanno nuove canzone, buttatele lì, chiamate tutto il cast e fatelo riunire. Meryl Streep dovrà tornare assolutamente per l'intera durata del film, altrimenti..." ha poi aggiunto.

"Sentite, per noi sarebbe una cosa davvero autoindulgente, perché vogliamo solo tornare in Grecia e ballare. E i fan lo amerebbero! Quindi sarebbe un favore a noi stessi, e ai fan!"

E dire che la stessa Seyfried sembrava avere un'idea praticamente perfetta per un nuovo film del franchise: "Avrei due figli e sarei ancora sposata con Sky. Torneremmo in Grecia, canteremo altre canzoni, e Meryl potrebbe essere un fantasma perché è morta. O magari potrebbe tornare come gemella segreta di Donna o qualcosa del genere. Dovrebbe farlo per forza a quel punto!".

