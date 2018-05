Mamma Mia! 2: finalmente ecco la locandina del sequel, e ci sono tutti!

Il primo Mamma Mia!, basato sul musical del 1999 che racchiudeva in sé tutti i maggiori successi della famosa band ABBA, è stato un successo incredibile nel 2008, e adesso, a 10 anni di distanza, ecco arrivare il sequel.

In questa nuova pellicola ritroviamo praticamente tutto il cast del primo film, compresa Meryl Streep che - almeno dal trailer - sembra essere passata a miglior vita, quando la nuova storia avrà inizio. Tuttavia, vedremo il suo personaggio anche da giovane, poiché verrà spiegata meglio la storia d'amore di Donna (interpretata da Lily James), con i suoi tre fidanzati. Inoltre Sophie (Amanda Seyfried), si prepara lei stessa a diventare mamma.

La presunta assenza della Donna dei giorni nostri, pare essere confermata anche dal fatto che la sua salopette si vede nel teaser poster, ma è vuota... Chissà.

Comunque, la Streep è presente nel poster di Here We Go Again, quindi è lecito pensare che ci sarà almeno una piccola apparizione, magari anch'essa in forma di flashback. Il poster include anche le costar del primo film, tra cui spiccano Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgård nei panni dei tre padri di Sophie; Christine Baranski e Julie Walters nel ruolo delle amiche di Donna; e Dominic Cooper nei panni di Sky, il fidanzato di Sophie.

Date pure un'occhiata alla locandina e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto!