Mamma Ho Perso l'Aereo, la folle teoria: la reunion dei McCallister fu merito del diavolo?

Come per ogni cult che si rispetti, anche su Mamma Ho Perso L'Aereo l'interesse dei fan continua ad essere vivo anche a quasi trent'anni dall'uscita in sala: da qui alla nascita delle teorie più folli e strampalate il passo è ovviamente breve, soprattutto quando di mezzo ci sono i social.

L'ultimo colpo di genio riguarda il ricongiungimento tra Kevin e sua madre che, secondo una nuova teoria saltata fuori su Reddit, sarebbe opera nientemeno che del diavolo in persona! Niente male per un classico natalizio, non trovate?

Il diavolo sarebbe, secondo la teoria di cui sopra, da riconoscere nella figura di Gus Polinski, l'uomo che si offre di aiutare Kate ad arrivare a Chicago... Dopo aver sentito la donna confessare di esser pronta persino a vendere l'anima al diavolo per ritrovare suo figlio! Coincidenze? Alcuni fan non credono!

Come molti fanno notare, inoltre, Gus è un suonatore di clarinetto e, secondo l'iconografia classica, Satana sarebbe particolarmente attratto dagli strumenti a fiato. Se due indizi fanno una prova, insomma... Voi cosa ne pensate? Ritenete credibile questa chiave di lettura del film? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di Natale, intanto, ecco il modellino di casa McCallister fatto di Pan di Zenzero! Catherine O'Hara, invece, ha ricreato su Instagram una scena cult di Mamma Ho Perso l'Aereo.