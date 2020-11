Mamma Ho Perso L'Aereo, Chris Columbus torna sull'argomento reboot: 'Non sono un fan'

Si era già espresso in merito all'idea di un rifacimento di Mamma Ho Perso L'Aereo, ma questa volta Chris Columbus fa un discorso più amplio, e spiega perché secondo lui si dovrebbe invece pensare a realizzare contenuti originali.

Intervistato in occasione del suo nuovo film Qualcuno Salvi Il Natale 2, il regista delle iconiche pellicole con protagonista Macaulay Culkin ha voluto spiegare meglio il suo punto di vista, precisando che "Non so quale direzione stiano prendendo [per il reboot di Mamma Ho Perso L'Aereo]. Ho sentito delle voci, ma non lo so. È probabilmente ingiusto da parte mia fare commenti al riguardo, perché forse stanno realizzando un capolavoro. Chi può saperlo?".

Eppure, questo non vuol dire che debba per forza essere d'accordo con il concetto base: "Sentite, io sono un amante del cinema e dei film. E credo che un fulmine non cada mai due volte nello stesso punto, perché ci sono tutti questi elementi, gli ingredienti giusti per ideare il condimento perfetto per il tuo piatto di pasta. E quando questi ingredienti vengono messi insieme, e si crea una perfetta armonia, è fantastico. Ma basta rimuovere un semplice elemento da Mamma Ho Perso L'Aereo [o qualsivoglia film] che non è più la stessa cosa".

"Perciò, di nuovo, quello che direi a ogni studente di cinema, o davvero, a chiunque è questo" continua Columbus "Direi 'Guarda, penso che tu debba dare vita a del materiale originale. Se hai l'opportunità di realizzare qualcosa di originale o più personale, ti prego di farlo'".

E conclude: "Semplicemente, io personalmente in qualità di filmmaker e amante dei film, non sono interessato a realizzare il reboot di qualcosa che ha funzionato bene in principio".

E voi, che ne pensate del reboot di Mamma Ho Perso L'Aereo e dei reboot in generale? Fateci sapere nei commenti.