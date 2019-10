La mamma di Dwayne Johnson voleva essere la madre di Hobbs in Hobbs & Shaw

Chi ha visto Hobbs & Shaw, il primo spin-off del franchise di Fast & Furious, saprà già che la madre del personaggio di Dwayne 'The Rock' Johnson, Hobbs, è stata interpretata dall'attrice Lori Pelenise Tuisano.

Inizialmente, però, la star ha discusso con la sua vera madre riguardo una potenziale parte nella produzione, come ha rivelato in un'intervista speciale contenuta all'interno degli extra dell'edizione blu-ray digital del film di David Leitch.

"Mia mamma di tanto in tanto mi chiedeva: 'Insomma, come mai non posso interpretare tua madre nel film?'. E io le rispondevo: 'Beh, perché sei mia madre nella realtà, e perché non sei un'attrice'. Al che lei mi rispondeva: 'E allora? Recito praticamente ogni giorno!'."

Curiosamente, Ata Johnson ha una sua pagina ufficiale IMDb, ma è farcita esclusivamente con crediti in cui ha interpretato se stessa nelle varie apparizioni televisive per i programmi della WWE: ovviamente essendo suo figlio non solo superstar del film ma anche co-produttore, se avesse voluto in qualche modo sarebbe riuscito a farle ottenere questa parte secondaria, dunque abbiamo il sospetto che The Rock non mangerà molto bene le prossime volte che andrà a farle visita.

La cosa più vicina ad un vero parente di Dwayne Johnson all'interno di Hobbs & Shaw è Joe Anoa'i, conosciuto nell'ambito della WWE come Roman Reigns, che ha interpretato il ruolo del fratello Mateo: i due non sono davvero imparentati, ma hanno vissuto praticamente insieme fin da piccoli e grazie allo stretto legame tra le loro famiglie - che hanno lavorato nel wrestling professionale per generazioni - hanno iniziato a definirsi cugini. Il Blu-ray digital rivela anche che il personaggio di Mateo aveva una serie di battute nel film, sebbene siano state tutte tagliate dal montaggio finale, nel quale Roman Reigns appare facendo parlare esclusivamente i pugni.

Hobbs & Shaw è disponibile su Digital HD e sarà rilasciato in Blu-ray dal prossimo 5 novembre.

