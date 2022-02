Mamma Mia 3, Lily James assolutamente favorevole a tornare nel sequel!

A margine della promozione di Pam & Tommy, serie evento su Star di Disney+ che la vede protagonista nei panni di Pamela Anderson, Lily James ha avuto modo di parlare per un attimo di un altro franchise, quello del musical Mamma Mia! essendo apparsa nel secondo capitolo nei panni della versione più giovane del personaggio di Meryl Streep.

Sono anni, infatti, che si parla della possibilità di un Mamma Mia! 3 quando ormai ne sono passati oltre quattro dall'arrivo di Mamma Mia! Ci risiamo, che vedeva Lily James nei panni di una giovane Donna Sheridan, il personaggio principale che nel primo film (e brevemente nel secondo) era interpretato dal Premio Oscar Meryl Streep. Interrogata sulla possibilità di tornare, ecco cosa ha detto Lily James: "Voglio disperatamente che si faccia. Era come se non sembrasse reale. Era così divertente cantare sulla spiaggia e a bordo di una barca. Non so. Perché non lo stanno facendo? Ne abbiamo tutti bisogno. C'è stato il COVID, è stato terribile. Facciamo Mamma Mia! Ma solo se ci sono anch'io!".

Se non altro un eventuale Mamma Mia! 3 potrebbe sfruttare il nuovo album pubblicato dagli ABBA alla fine dello scorso anno, un evento che non si verificava dal 1981. In precedenza, anche Christine Baranski aveva parlato del terzo film e di come proprio la pandemia di coronavirus avesse rallentato le trattative per la realizzazione del progetto. "Se potessimo tornare sul set e divertirci ugualmente, trovandoci a girare insieme su un'isola in Grecia, cenare insieme di sera in qualche meravigliosa taverna o trattoria, non penso che qualcuno abbia qualcosa di ridire" ha dichiarato l'attrice. Nel 2020, invece, Amanda Seyfried aveva detto no ad un ritorno.

Sul sito trovate la nostra recensione di Mamma Mia! Ci risiamo, il primo sequel del franchise, scritto e diretto da Ol Parker e uscito nel 2018.