Mamma Mia 3, Christine Baranski:'Se potessimo tornare non penso che qualcuno direbbe no'

Christine Baranski, interprete di Tanya in Mamma Mia!, ha auspicato che un terzo film del franchise ispirato alle canzoni degli ABBA e all'omonimo musical sul celebre gruppo scandinavo venga finalmente realizzato. Inizialmente la produzione aveva parlato di tre film, con l'intenzione di concretizzare una vera e propria trilogia.

In seguito la pandemia di COVID-19 ha rallentato il progetto ma Christine Baranski è favorevole a tornare in un terzo film.



"Se potessimo tornare sul set e divertirci ugualmente, trovandoci a girare insieme su un'isola in Grecia, cenare insieme di sera in qualche meravigliosa taverna o trattoria, non penso che qualcuno abbia qualcosa di ridire" ha dichiarato l'attrice. Nel 2020 Amanda Seyfried aveva detto no ad un ritorno.



Ovviamente la problematica principale è far combaciare tutti gli innumerevoli impegni di un cast ricchissimo di star, da Meryl Streep e Amanda Seyfried a Colin Firth, da Pierce Brosnan a Lily James:"Penso che sarebbe divertente poter tornare su quell'isola e filmarci mentre ceniamo e raccontiamo storie cantante le canzoni degli ABBA" ha ribadito l'attrice.



Dopo il film campione d'incassi del 2008, diretto da Phyllida Lloyd, Mamma Mia!, è uscito nel 2018 un primo sequel, Mamma Mia! Ci risiamo, diretto da Ol Parker, con il ritorno della maggior parte del cast del precedente film.



Sul sito trovate la nostra recensione di Mamma Mia! Ci risiamo, il primo sequel del franchise.