Malore per Morgan Freeman: l'attore 86enne stoppa la promozione a Londra

Paura per Morgan Freeman: l'attore 86enne si è visto costretto ad annullare il tour promozionale nel Regno Unito per Special Ops: Lioness, serie TV targata Paramount+ con Zoe Saldana e Nicole Kidman, a causa di alcuni problemi di salute. Ma quali sono le condizioni dell'amatissimo attore?

Il portavoce di Freeman ha fatto sapere, attraverso una nota rilasciata a Mailonline, che l'attore a seguito di un alzamento di temperatura, i suoi medici gli hanno consigliato di rimanere negli Stati Uniti: "Morgan ha la febbre e il suo medico ha ritenuto che avesse un'infezione contagiosa, quindi ha annullato il suo viaggio. Adesso sta bene".

Un sospiro di sollievo da parte dei fan dell'attore che lotta contro la fibromialgia: malgrado l'età, Morgan Freeman non da cenno di salutare il mondo dello spettacolo: l'attore è nel nuovo trailer di Special Ops: Lioness, dove interpreta il segretario di Stato Edwin Mullins che avrà un ruolo chiave nel corso dei 10 episodi della prima stagione scritta da Taylor Sheridan che gira intorno al piano Lioness per smantellare un'organizzazione terroristica. La serie TV è ispirata a un vero programma della CIA.

Ma in programma per l'attore Premio Oscar ci sono ancora molti progetti. Freeman sarebbe, infatti, in trattative per un'eventuale serie spin-off di Lucy: Morgan Freeman riprenderà nella serie il ruolo del Professor Norman.