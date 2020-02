Malore per Maria Grazie Cucinotta, l'attrice ricoverata in ospedale

Ieri sera, poco prima dell'inizio di uno spettacolo al Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia, l'attrice Maria Grazia Cucinotta è stata vittima di un malore che l'ha costretta al forfait e al ricovero ospedaliero.

Secondo alcuni testimoni, la star è stata portata via in ambulanza con il sipario già alzato per la commedia Figlie di Eva, che avrebbe dovuto vederla al fianco di Vittoria Belvedere e Michel Andreozzi, per la regia di Massimiliano Vado.

L'attrice, ex Miss Italia, stando a vari resoconti si trovata in camerino dove aveva accusato un malessere, che però ha deciso di ignorare per tentare di andare comunque in scena. Pochi minuti dopo il peggioramento, al seguito del quale sarebbe stato contattato con urgenza prima un medico, e poi l'ambulanza con la quale con la quale l'attrice è stata portata all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Il suo staff, comunque, ha rassicurato stampa e fan: l'attrice si è rimessa poco dopo il ricovero e, a quanto pare, non si è trattato di nulla di grave, anche se è stata ricoverata in stato d osservazione. Naturalmente lo spettacolo è stato rinviato a data da destinarsi.

Le Figlie di Eva è attualmente previsto in tour in diverse città italiane: la storia racconta di come tre donne sull'orlo di una crisi di nervi siano legate allo stesso uomo, un politico corrotto e doppiogiochista che si candida a premiere per delle imminenti elezioni.