Mallrats 2: Bruce Campbell sarà nel cast del film di Kevin Smith

Mentre proseguono i lavori di Kevin Smith dalla propria casa sulla stesura della sceneggiatura del film, il regista ha appena confermato il coinvolgimento di Bruce Campbell in Mallrats 2, sequel della sua pellicola uscita nelle sale nel 1995, nota in Italia col titolo Generazione X.

Subito dopo aver saputo che Campbell era interessato al film, Smith infatti non ci ha pensato un attimo ad affidargli un ruolo, che a quanto sembra sarà quello di se stesso in una sorta di cameo omaggio a quella che fu l'apparizione di Stan Lee nel primo film del 1995. Smith lo ha rivelato in un post sulle sue pagine social, scritto in occasione del 25° anniversario del film originale: "Ho usato tutti quei nomi di nuovo mentre scrivevo questo sequel non-necessario, 'Twilight of the Mallrats'! Al momento sono a pagina 75, in procinto di iniziare il terzo atto. Ho scritto un monologo a sé per Bruce Campbell, ma le scene con Michael Rooker vi solleticheranno e vi spezzeranno il cuore".

Proprio questa settimana il primo Mallrats, ovvero Generazione X come è conosciuto in Italia, ha compiuto 25 anni tondi, essendo uscito nelle sale americane il 14 aprile 1995. Sulla produzione del sequel si sono verificati dei ritardi, dato che del film si parla dal 2015, ma la successiva chiusura di Hollywood per la pandemia da Coronavirus ha di fatto congelato tutto quanto, incluso Mallrats 2. Proprio per questo motivo, Smith ora ha tutto il tempo necessario per completare al meglio la sceneggiatura, prima di potersi mettere al lavoro sul secondo sequel di Clerks.

Purtroppo, non si sa nulla sugli altri nomi coinvolti nel resto del cast e se i membri originari, ovvero Jeremy London, Claire Forlani, o Shannen Doherty, appariranno in Mallrats 2 riprendendo i rispettivi ruoli.

Bruce Campbell potrebbe apparire anche in Doctor Strange in the Multiverse of Madness dell'amico Sam Raimi.