Mallrats 2, Ben Affleck vuole più di un cameo nel film di Kevin Smith

Lo Shannon Hamilton di Ben Affleck è stato uno dei personaggi simbolo di Mallrats, il film del 1995 di Kevin Smith e sembra che lo vedremo nuovamente nel sequel, in un ruolo molto più importante di quanto si pensasse.

A riferirlo è proprio il regista che intervistato di recente ha detto: "Ben Affleck farà molto più di un cameo in Mallrats. Lui proprio mi ha detto che spesso viene preso in giro dalla sua figlia maggiore per come è vestito nel film e gli ho subito proposto di fare una comparsata nel sequel. Affleck mi ha detto che essendo uno dei film preferiti della sua bambina, vuole un ruolo ben più grande. E così lo ho accontentato".

Per quanto riguarda quando inizierà la produzione di Mallrats 2, Kevin Smith spera di poter iniziare presto: "Il 2021 è l'anno in cui speriamo di iniziare le riprese. Ci siamo visti con i piani alti della Universal una settimana e mezzo fa. C'è stato un altro passo avanti molto positivo. Quindi, voglio dire, sembra che succederà. Ora bisogna scoprire solo come iniziare la produzione".

Come riportato in precedenza, Mallrats 2 toccherà l'attualità. A tal proposito Kevin Smith ha detto: "Stavo preparando la nuova bozza di Twilight of the Mallrats mentre era in corso la quarantena, e ho deciso utilizzare il Covid come un elemento della storia. Molti mi hanno detto di non farlo ma, io non li ho ascoltati".

Anche Shannen Doherty e Bruce Campbell prenderanno parte a Mallarts 2. Ne verrà fuori certamente qualcosa di straordinario.