Malin Akerman su Watchmen di Zack Snyder: 'Mi sentivo fuori luogo'

Nel corso di una recente intervista con Collider, l'attrice svedese Malin Akerman ha parlato del celebre Watchmen di Zack Snyder, cinecomic del 2009 tratto dalla graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons e prodotto dalla Warner Bros..

Fino a quel momento l'attrice, interprete di Spettro di Seta, era conosciuta quasi esclusivamente per il suo lavoro nelle commedie, come 27 Dresses e The Heartbreak Kid, con Watchmen che ha rappresentato il suo primo ruolo importante in un film drammatico e la sua prima volta sul set al fianco di attori molto noti, in particolare Patrick Wilson (che interpretava Gufo Notturno) e Billy Crudup (Dr. Manhattan).

Ora la Akerman ha parlato delle sue lotte durante la produzione del film e del perché condividere la scena con "favolosi attori teatrali" è stato molto intimidatorio per lei. "Sicuramente non mi sentivo degna di essere lì", ha detto. "Mi sentivo come se li avessi ingannati, come se non mi fossi meritata quel posto. Era un film così grande e mi sentivo come se non avessi idea di cosa stessi facendo e del perché fossi lì".

Cosa ne pensate della prova della Akerman? Vi è piaciuta come Spettro di Seta? Ditecelo nei commenti.

