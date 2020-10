Malin Akerman ricorda Watchmen di Zack Snyder: 'Un capolavoro visivo'

Nel corso di una recente intervista esclusiva con CBM, l'attrice svedese Malin Akerman ha parlato del suo ruolo di Spettro di Seta in Watchmen di Zack Snyder, paragonandolo anche al sequel HBO Watchmen di Damon Lindelof.

"Mi sento così fortunata di aver avuto modo di far parte di quel progetto", ha dichiarato l'attrice. "È stata una grande esperienza per me. Penso che il materiale originale sia così interessante e intricato, e anche stimolante. Forse se fosse uscito oggi avrebbe avuto un tempismo ancora più accurato, ma allo stesso tempo sono contenta che il nostro film sia arrivato così in anticipo. È qualcosa di cui essere orgogliosi e penso che Zack Snyder abbia fatto un lavoro fantastico".

L'attrice ha anche definito Watchmen di Zack Snyder un capolavoro visivo: "Visivamente, è un capolavoro. Come attrice, ho dovuto lottare perché si è trattato di una grande impresa, soprattutto per me che non avevo esperienza in questo campo. Mi sentivo un po' un pesce fuor d'acqua in mezzo a tutti questi attori veterani, questi bellissimi, meravigliosi attori di teatro, ma guardando indietro sono super orgogliosa, penso che sia un film ben eseguito e che abbia un messaggio davvero interessante. È un film potente ancora oggi".

Nel sequel di Damon Lindelof il personaggio della Akerman è stato interpretato, in una versione più in là con gli anni, dall'attrice Jean Smart. "Non ho ancora visto la serie ma è la prossima nella mia lista perché HBO adesso si è trasformata in HBO Max e ancora non ho un abbonamento! Lo farò appena avrò modo e non vedo l'ora di vederla. Ogni volta che parlo di Watchmen, le persone dicono, 'Hai visto la serie?'. A questo punto ho bisogno di vederla, non ci sono ancora riuscita!".

