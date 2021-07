Malignant: trailer, poster e data d'uscita a sorpresa per il nuovo horror di James Wan!

Mentre è tutto pronto per l'inizio delle riprese di Aquaman 2, il regista James Wan presenta trailer, poster e data d'uscita per Malignant, il suo nuovo horror originale prodotto da Warner Bros..

Il film è l'ultima creazione dell'architetto dell'Universo The Conjuring, ma a meno di grossi colpi di scena dovrebbe essere totalmente separato dal popolare franchise: la storia, un horror/thriller originale, segna il ritorno del regista alle sue radici pre-blockbuster e segue Madison, una donna paralizzata da visioni scioccanti di orribili omicidi. Il suo tormento peggiora quando scopre che questi sogni ad occhi aperti rappresentano delle terrificanti realtà.

Malignant è interpretato da Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michola Briona White, Jake Abel, Jacqueline McKenzie, Ingrid Bisu e McKenna Grace. Tra i produttori figura Michael Clear, partner di James Wan all'Atomic Monster. La musica, invece, è di Joseph Bishara, che ha composto, tra le altre, la colonna sonora per tutti e sette i film dell'Universo The Conjuring. Warner Bros. distribuirà Malignant nelle sale italiane a partire dal 2 settembre 2021. Il film è una produzione New Line Cinema.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di The Conjuring 3, terzo episodio della saga creata da James Wan ma diretto per la prima volta dal giovane regista Michael Chaves, già autore di La Llorona - Le lacrime del male.