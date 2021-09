Malignant: nuovo trailer per l'horror di James Wan in uscita questa settimana!

Tra Aquaman e il suo sequel Aquaman and the Lost Kingdom, il poliedrico regista James Wan si è 'preso una pausa' per realizzare un nuovo horror, Malignant, che esce in Italia da domani 2 settembre.

Per festeggiare l'imminente distribuzione del nuovo horror realizzato dal regista di Saw, Insidious e dei primi capitoli di The Conjuring - che negli USA uscirà il 10 settembre - la Warner Bros. ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo trailer ufficiale, che come al solito potete godervi all'interno dell'articolo. Il filmato promozionale ci presenta la storia di Madison, una donna che inizia a vivere visioni scioccanti di orribili omicidi, e il cui tormento peggiorerà quando scoprirà che questi sogni ad occhi aperti stanno accadendo davvero.

Malignant vede la partecipazione di Annabelle Wallis (che ha già lavorato con James Wan nel film del Conjuring Universe, Annabelle, prodotto dal regista) e Ingrid Bisu (la famosa Suora di The Conjuring: Il caso Enfield e The Nun). La sceneggiatura del film è stata scritta da Akela Cooper (altra associata al Conjuring Universe e attualmente a lavoro sulla sceneggiatura di The Nun 2) ed è stata basata su una storia originale di James Wan, Ingrid Bisu e della stessa Cooper. Per chiudere il cerchio, in Malignant ci sarà anche McKenna Grace, giovane protagonista di Annabelle 3.

L'ultimo horror di James Wan è stato Il Caso Enfield, uscito nel 2016: quali sono le vostre aspettative per questo ritorno al genere che l'ha reso celebre? Ditecelo nei commenti!