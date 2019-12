Malignant: terminate le riprese del nuovo horror di James Wan

In queste ore da Los Angeles è arrivato l'annuncio della conclusione ufficiale delle riprese di Malignant, l'ultima creazione di James Wan, acclamato regista e architetto dell'universo di The Conjuring.

Questo nuovo horror / thriller originale segna il ritorno del regista Wan alle sue radici dopo il successo planetario di Fast & Furious 7 e Aquaman: Malignant è interpretato da Annabelle Wallis (La Mummia, Annabelle, Peaky Blinders), Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jake Abel, Jacqueline McKenzie e Ingrid Bisu (The Nun: la vocazione del male, Vi presento Toni Erdmann)

Wan ha diretto il film da una sceneggiatura di Akela Cooper e JT Petty, partendo da un'idea originale sviluppata da Wan e Ingrid Bisu. I dettagli della trama non sono ancora stati svelati, ma sappiamo che il film è prodotto da Wan e Michael Clear, mentre Richard Brener, Eric McLeod, Bisu, Judson Scott e Peter Luo di Starlight Media sono i produttori esecutivi. Il film è finanziato in modo indipendente da Starlight Media e Midas Innovation, con Wan che dietro le quinte si è riunito ad alcuni suoi frequenti collaboratori come il direttore della fotografia Don Burgess, il montatore Kirk Morri (Aquaman, The Conjuring - Il caso Enfield), alla scenografa Desma Murphy (art director, Aquaman, Fast & Furious 7), e alla costumista Lisa Norcia (Insidious: L'ultima chiave).

Malignant è una presentazione dell'etichetta di Wan, la Atomic Monster, di Starlight Media e New Line Cinema, e sarà distribuita nel 2020 in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures.

