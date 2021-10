Malignant, Stephen King entusiasta del film di James Wan: 'Un lavoro geniale'

Sappiamo da tempo che Stephen King ama utilizzare i social per parlare dei film e delle serie tv che guarda e per consigliare quelli che ritiene meritevoli. Nei giorni scorsi l'amatissimo scrittore ha visto su HBO Malignant, il film a partire dal quale James Wan potrebbe realizzare un franchise, e a quanto pare ne è rimasto molto colpito.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, Stpehen King ha confidato le sue impressioni ai suoi follower su Twitter. "Ho visto Malignant su HBO, l'ho trovato geniale" ha scritto, provocando come sempre una lunga serie di like e commenti.

Tra le reazioni al tweet del maestro del brivido, possiamo notate quella di Akela Cooper, sceneggiatrice di Malignant. "OH. MIO. DIO" ha scritto, entusiasta e quasi incredula che il suo lavoro abbia attirato l'attenzione dell'autore di Shining e Misery non deve morire.

Dopo Malignant, intanto, c'è già un nuovo progetto per Ingrid Bisu con James Wan. Al di là del parere di Stephen King, in ogni caso, i pareri sul film sono piuttosto discordi. Su Rotten Tomatoes, per esempio, ha raccolto un punteggio del 76% e una classificazione Certified Fresh da parte della critica, ma un molto più modesto 52% per il pubblico.

Oltre a Ingrid Bisu, fanno parte del cast di Malignant, tra gli altri, anche Annabelle Wallis, George Young, Michole Briana White, Maddie Hasson, Jacqueline McKenzie, Michole Briana White e Jake Abel.