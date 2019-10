Malignant, il nuovo film di James Wan uscirà nell'agosto 2020

Deadline riporta che Malignant, il nuovo film dell'acclamato regista malaysiano James Wan, sarà rilasciato in tutto il mondo nel corso dell'estate 2020, più precisamente il 14 agosto.

Dopo il successo clamoroso di Aquaman l'autore tornerà di gran carriera l'anno prossimo, dato che il 5 maggio 2020 arriverà nei cinema di tutto il mondo anche Insidious: The Dark Realm, quinto capitolo della saga horror creata e prodotta da Wan, che diresse anche i primi due episodi.

Tornando a Malignant, il regista lo ha definito un anti-Aquaman, il blockbuster con Jason Momoa che Wan ha realizzato per DC Films e Warner Bros.: questo nuovo progetto godrà infatti di un budget ristretto e sarà un "ritorno alle origini" per l'autore, che ha scritto, prodotto e diretto un thriller-horror del quale ad oggi non si sa ancora nulla. Originariamente intitolato Silvercup, i protagonisti saranno Annabelle Wallis (La Mummia, Peaky Blinders), Jake Abel (Supernatural) e Ingrid Bisu (The Nun), e secondo i rapporti dovrebbe trattarsi di un giallo all'italiana.

Vale la pena di notare che solo altri due film di Wan hanno avuto delle distribuzioni estive, The Conjuring e The Conjuring 2, usciti rispettivamente a luglio 2013 e giugno 2016. Entrambi sono stati accolti con recensioni molto positive e soprattutto buoni numeri a livello di box office, dettagli che potrebbero presagire anche il successo di Malignant.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che il cast del film comprende anche Maddie Hasson (Mr. Mercedes), Jacqueline McKenzie (Deep Blue Sea) e Michole Briana White (Faster).