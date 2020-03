Malignant, nel nuovo film di James Wan ci sarà anche Mckenna Grace

Deadline segnala che Mckenna Grace, giovane attrice di Le Terrificanti Avventure di Sabrina e Annabelle 3, si riunirà al regista James Wan nel suo nuovo film Malignant.

L'attrice si unisce ad un cast già annunciato e formato da Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jake Abel, Jacqueline McKenzie e Ingrid Bisu. Descritto come un thriller originale non basato su alcuna IP esistente, il film farà parte del sotto-genere giallo reso celebre dal cinema italiano.

La trama vera e propria di Malignant è tenuta nascosta, ma sappiamo che Wan dirigerà una sceneggiatura scritta da Akela Cooper e JT Petty, a sua volta basata su una storia ideata da Wan e dalla Bisu.

La Grace sarà fra i protagonisti del nuovo film della saga di Ghostbusters, intitolato Ghostbusters: Afterlife, che uscirà il 10 luglio. Recentemente ha recitato al fianco di Viola Davis nel film di Amazon Troop Zero, che è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance nel 2019. Inoltre, la Grace è apparsa in Captain Marvel con Brie Larson e in Gifted al fianco di Chris Evans per il regista Marc Webb. Ha ottenuto una nomination al Broadcast Film Critics Association Award nella categoria Miglior giovane attore/attrice.

Malignant uscirà nelle sale il 14 agosto 2020. Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su The Conjuring e ad un saggio sulle tre migliori scene di Annabelle 3.