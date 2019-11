Malignant, James Wan condivide la prima foto del suo nuovo film

L'acclamato regista James Wan ha pubblicato sul suo profilo Instagram la prima foto ufficiale dal set di Malignant, suo nuovo film le cui riprese volgono al termine in vista della data d'uscita, fissata per l'agosto 2020.

Malignant sarà interpretato da Annabelle Wallis (Annabelle, Peaky Blinders), Jake Abel (Supernatural), George Young, Maddie Hasson (Mr. Mercedes), Michole Briana White e Jacqueline McKenzie. Il film, la cui trama viene tenuta nascosta, è basato su una storia originale scritta da Wan e dalla sua compagna Ingrid Bisu, che ha recitato in The Nun e avrà un ruolo anche in questo nuovo film.

Wan sarà anche produttore attraverso il suo banner Atomic Monster al fianco di Michael Clear. Il film è finanziato da Starlight Media e Midas Innovation, che distribuirà in Cina mentre la New Line gestirà la restante distribuzione. Apparentemente, Malignant non ha alcuna relazione con il romanzo grafico scritto da James Wan Malignant Man, precedentemente impostato per essere adattato tramite la Fox, anche se considerati i due titoli era logico supporre una connessione.

Ai fan DC Comics ricordiamo che i piani attuali di Wan prevedevano di passare alla pre-produzione sul sequel di Aquaman 2 immediatamente dopo aver concluso i lavori sul suo nuovo progetto horror.

Per altri approfondimenti, scoprite il rumor secondo cui James Wan starebbe lavorando ad un reboot di Frankenstein.