Malignant, Ingrid Bisu anticipa un altro progetto in arrivo con James Wan

James Wan e Ingrid Bisu si sono uniti come coppia non solo nel privato ma anche a livello professionale. Il loro ultimo film è l'horror Malignant, uno dei titoli maggiormente apprezzati degli ultimi anni. In passato la coppia ha lavorato a The Nun e The Conjuring - Per ordine del diavolo. In futuro potrebbero esserci nuovi progetti condivisi.

James Wan ha spiegato perché Malignant non è spaventoso come Insidious e Conjuring. In una nuova intervista pubblicata su Collider, Bisu ha riflettuto sulla celebrazione del successo di Malignant ma anche su un altro progetto che potrebbe entrare in lavorazione.



"In questo momento la maggior parte delle nostre conversazioni riguarda Malignant e condividiamo le cose folli che le persone ci scrivono perché stiamo ricevendo così tanto amore. Ho ricevuto solo tre messaggi da persone che lo odiavano. Mi dico 'Wow, questo è davvero poco rispetto alla quantità di affetto che sto ricevendo'. Il discorso è più su 'Hai visto questo? Oh, mio Dio, hai visto questo meme?'. Stiamo ricevendo meme che adoro, purché non ci siano spoiler. Sono molto preoccupata di rovinarlo. La gente è molto entusiasta di parlarne. Praticamente è la nostra conversazione principale in questo momento. E poi, potremmo o meno avere qualcosa in canna. Abbiamo avuto molto tempo durante la pandemia nel 2020 quando eravamo chiusi in casa e abbiamo seguito le regole. Tutto quello che dovevamo fare era semplicemente escogitare qualcosa, e c'è un processo che forse è iniziato, con un'idea tutta originale".



Non dimentichiamo che secondo James Wan Malignant potrebbe diventare un franchise. A quale progetto si starà riferendo Ingrid Bisu?