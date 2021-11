Malignant, Annabelle Wallis su un possibile sequel: 'Ne abbiamo parlato'

Il film diretto da James Wan, Malignant ha conquistato Stephen King, e non solo. In tanti, infatti, si sono chiesti se ci sarà un sequel dell'horror con Annabelle Wallis. Proprio l'attrice ha recentemente parlato di questa possibilità.

Già il regista stesso aveva parlato della possibilità che Malignant diventasse un franchise. Adesso lo conferma anche Wallis, che a ScreenRant ha parlato di eventuali sequel. "L'abbiamo fatto [parlare di un prossimo film]. Ci sono tante idee che girano. Siamo molto molto lusingati da come è stato preso e credo che sia stato sorpreso [il regista] da come è stato preso. Quindi sì, stiamo parlando di molte cose."

E in effetti è un film che ha fatto molto discutere, tra coloro che hanno amato l'esperienza horror proposta da Wan e coloro che non l'hanno apprezzata affatto. Non sarebbe in ogni caso una novità per il regista quella di un possibile follow-up: da Saw a Insidious a The Conjuring, Wan ha l'abitudine di creare storie horror originali che danno vita a franchise tentacolari e guadagnano più sequel, quindi non sorprende che abbia ancora una volta creato un nuovo universo con un grande numero di opportunità di narrazione.

Il regista ha raccontato di aver provato a creare un'esperienza da anni '80, '90, in cui si andava nei videostore alla ricerca di film da guardare, e si finiva in fondo alla sezione horror per trovare pellicole di cui non si era mai sentito parlare, ma che raccontavano un'esperienza del genere completamente diversa e folle. Quei prodotti poco popolari che hanno acceso la sua immaginazione da adolescente. Tutto ciò provando, però, a portare il suo film su un livello qualitativamente superiore. Ci è riuscito secondo voi? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto attendiamo news su un eventuale sequel, che a questo punto dovrebbe arrivare.