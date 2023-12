Malignant, alcune diagnosi furono copiate direttamente da Wikipedia!

Malignant, arrivato al cinema nel 2021, è stato uno degli horror più visti degli ultimi anni. La pellicola racconta la storia di una donna che, dopo essersi ammalata durante la gravidanza, inizia ad avere delle assurde visioni che, in realtà, si trasformano in inquietanti realtà.

Come ogni horror che si rispetti, anche Malignant è il risultato di una sceneggiatura di fantasia tradotta in un racconto d'orrore. Mentre James Wan sembra non stia ancora pensando ad un sequel di Malignant, alcuni fan si sarebbero accorti di una piccola particolarità presente all'interno del film che solo i più fini osservatori potrebbero, in qualche modo, aver realmente individuato. Per gran parte del film, infatti, si parla di malattie tra cui quella che colpisce la protagonista durante la gravidanza.

Proprio per questo motivo, sembra che gli sceneggiatori non si siano molto curati della scrittura di quelle che sono le cartelle cliniche che sono comparse all'interno del film. Tra queste c'è quella di Emily May. La diagnosi del personaggio è stata direttamente copiata da un articolo Wikipedia che riguardava il craniopagus parasiticus, una rarissima malformazione genetica che costituisce un caso particolare, non ancora studiato, di gemelli siamesi.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Malignant. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!