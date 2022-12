Malignant 2, James Wan sul sequel tanto promesso: 'Non è una priorità, adesso'

Questo Novembre, l'attrice Annabelle Wallis (Malignant, Peaky Blinders) aveva rivelato delle discussioni della produzione di un possibile sequel per Malignant. Ora, a smorzare l'entusiasmo verso la notizia è una dichiarazione di James Wan.

Intervistato da ScreenRant, il regista ha rivelato che: "Ci sono tante cose sulle quali stiamo lavorando. Malignant 2 non è tra le prime". Sembra dunque che per James Wan il sequel non sia una priorità.

Eppure questo collide con alcune delle sue precedenti affermazioni in merito: si parlava infatti di un franchise per Malignant, proprio per il fatto che lo stesso film horror lasciava uno spiraglio aperto ad altri capitoli. Wan dunque pensava in grande, eppure ora sembra essere assorto in altri progetti.

"Stiamo riempiendo di lavoro Akela, posso rivelarvi questo", afferma in seguito il regista. La sceneggiatrice Akela Cooper vanta titoli come Malignant, The Nun 2, Hell Fest e, quest'anno, M3GAN. Una maestra dell'horror che ha terrorizzato tutti con i suoi progetti, per non parlare di James Wan e la saga di The Conjuring, serie di film che ha letteralmente fatto gelare il sangue del pubblico mondiale.

Si evince, dalle dichiarazioni del regista, che Malignant 2 non sia esattamente all'orizzonte proprio a causa di nuovi progetti che, evidentemente, richiederanno molto impegno e una buona dose di energia. Ma non perdete le speranze, perché il regista sembra non aver escluso definitivamente l'idea di un sequel.