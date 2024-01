Malice, due star di X-Files e Game of Thrones nel nuovo thriller Amazon!

La piattaforma Amazon Prime è sicuramente uno dei migliori vantaggi che gli abbonati al servizio di e-commerce hanno a disposizione. Il sito mette infatti, periodicamente a disposizione, numerose produzioni originali per cui vale la pena spendere alcune ore di visione. Il prossimo in arrivo sarà Malice, un thriller psicologico.

Dunque sappiate che, se non vi bastasse il catalogo Prime Video di Gennaio , e se siete molto pazienti di natura, presto avrete pane per i vostri denti.

La nuova pellicola tra l'altro, vedrà la collaborazione sul set di alcuni volti noti del piccolo schermo, che hanno preso parte alle produzioni tra le più iconiche della televisione, e che ancora oggi riescono a far parlare di loro.

Stiamo parlando David Duchovny, il mitico agente Mulder di X-Files, show dalle tinte horror che è andato avanti per più di un decennio. Insieme a lui anche Carice Van Houten, riconoscibile ai più per aver partecipato a Game of Thrones, serie tratta direttamente dai romanzi di George R. Martin.

Questo nuovo Malice sarà un thriller psicologico ad alta tensione, e promette di regalare al pubblico diversi momenti memorabili.

In attesa di saperne di più, ecco la nostra recensione di Demeter - Il Risveglio di Dracula, che potete trovare proprio su Prime Video.