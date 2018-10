Malevolent: Netflix rilascia l'inquietante trailer horror sull'orfanotrofio infestato...

Malevolent è il nuovo film horror originale Netflix il cui trailer potete vedere nel player e che uscirà sul servizio di streaming digitale a partire dal prossimo 5 ottobre.

La storia che vedremo raccontata in Malevolent è la seguente:

"Angela e (Florence Pugh) e Jackson (Ben Lloyd-Hughes), fratello e sorella, sono degli artisti della truffa. Riescono a convincere persone colpite da lutto e dolore che Angela è una medium e ha il potere di contattare i morti. Ma quest è una truffa e tutto procede bene finché i due non vengono contattati dalla signora Green (Celia Imrie), in un luogo che, un tempo, è stato un orfanotrofio dove sono accaduti diversi omicidi di ragazze. Angela diventa sempre meno certa di ciò che è realmente reale e di ciò che non lo è. I due falsi investigatori del paranormale si trovano di fronte alla realtà quando devono affrontare veri orrori e il terrificante passato che giace nascosto nell'orfanotrofio stregato."

