Maleficent: Signora del Male, in un video il rapporto tra Aurora e Malefica

Walt Disney Pictures ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte del sequel di Maleficent, intitolato Maleficent: Signora del Male, che mette in evidenza il legame madre-figlia, tra la malvagia protagonista e la giovane fanciulla Aurora. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 17 ottobre (il 18 ottobre negli USA).

Maleficent: Signora del Male è un'avventura fantasy che riprende la trama diversi anni dopo la conclusione degli eventi di Maleficent, nel quale gli spettatori sono venuti a conoscenza dei motivi che hanno portato Malefica a covare un rancore malvagio e a maledire la piccola principessa Aurora. Il film prosegue ad esplorare la relazione tra la strega e la futura regina mentre formano nuove alleanze e affrontano nuovi avversari nella lotta per proteggere la brughiera e le creature magiche che vi risiedono.



Il cast del film comprende il premio Oscar Angelina Jolie nel ruolo di Malefica ed Elle Fanning che riprende il ruolo della giovane principessa Aurora. Tra le new entry spicca un'attrice del calibro di Michelle Pfeiffer nei panni della principessa Ingrith.

Completano il parterre di star Chiwetel Ejiofor, Ed Skrein, Robert Lindsay e Harris Dickinson. Il film è diretto da Joachim Ronning, che sostituisce Robert Stromberg, con la sceneggiatura firmata da Linda Woolverton.

Da lunedì sono iniziate le prevendite dei biglietti del film. Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer saranno a Roma per presentare la pellicola nel mese di ottobre.