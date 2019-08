Maleficent: Signora del Male, online un nuovo fantastico poster ufficiale

Dopo il full trailer mostrato in occasione del Comic-Con di San Diego, la Walt Disney Pictures ha diffuso in rete un nuovo poster ufficiale per Maleficent: Signora del Male, il sequel che vedrà nuovamente Angiolina Jolie nei panni dell'antagonista de La bella addormentata.

Potete trovare il poster in calce alla notizia.

Il sequel avrà luogo diversi anni dopo gli eventi del primo capitolo e continuerà a esplorare la complessa relazione tra Malefica con la futura regina, tra nuove alleanze e nuovi nemici che metteranno in pericolo la brughiera e le creature magiche che la abitano.

Nel cast di Maleficent: Signora del Male torneranno anche Elle Fanning nel ruolo della giovane Aurora, Michelle Pfeiffer nei panni della Regina Ingrith, così come Chiwitel Ejofot, Robert Lindsay e Harris Dickinson. Guardate il banner con le tre protagoniste.

Diretto da Joachim Ronning da un sceneggiatura scritta da Linda Woolverton insieme a Micah Fitzermas-Blu & Noah Harpster, Maleficent: Signora del Male debutterà nelle sale italiane il prossimo ottobre.

La Jolie tornerà a collaborare con la Disney anche per Gli Eterni, atteso film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe nel quale vestirà i panni della guerriera Thena: non a caso l'attrice di recente ha rivelato che si sta allenando duramente per il suo nuovo ruolo.