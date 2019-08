Maleficent: Signora del Male si mostra in un nuovo superlativo banner ufficiale

È direttamente dal panel Walt Disney al D23 che è approdato in rete il nuovo, superlativo banner ufficiale dell'atteso Maleficent: Signora del Male, sequel del live-action che vede il ritorno di Angelina Jolie nel ruolo principale e l'arrivo della splendida Michelle Pfeiffer in quelli della regina.

Il sequel avrà luogo diversi anni dopo gli eventi del primo capitolo, Maleficent, uscito nel 2014, e continuerà ad esplorare la complessa relazione tra Malefica e Aurora, tra nuove alleanze e nuovi nemici che metteranno in pericolo la brughiera e le creature magiche che la abitano.

Nel cast di Maleficent: Signora del Male, oltre alle tre attrici principali, vedremo anche Chiwitel Ejofot, Robert Lindsay e Harris Dickinson. Il film sarà diretto da Joachim Ronning su una sceneggiatura scritta da Linda Woolverton in collaborazione con Micah Fitzermas-Blu e Noah Harpster.

Maleficent: Signora del Male debutterà nelle sale italiane il prossimo ottobre, e sarà il terzultimo lungometraggio Disney ad arrivare prima della fine del 2019: ad esso seguiranno infatti Frozen 2, previsto per novembre, e Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, in uscita invece a dicembre. La Jolie, lo ricordiamo, tornerà a collaborare con la Disney anche per Gli Eterni, atteso film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, nel quale vestirà i panni della guerriera Thena.

