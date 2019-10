Maleficent: Signora del Male, due nuove clip del film con Angelina Jolie

Tra poche settimane uscirà nelle sale Maleficent: Signora del Male, sequel del live action disneyano Maleficent, con Angelina Jolie che riprenderà il ruolo di protagonista, la strega Malefica. Il sequel pone la giovane Aurora al centro di una disputa tra Malefica e la regina Ingrith, interpretata da Michelle Pfeiffer, new entry nel film.

La stessa Aurora sembra l'unica persona in grado di mantenere la pace tra Malefica e Ingrith. Ma le cose potrebbero prendere una piega inaspettata. Alcuni indizi di quello che vedremo nel film diretto da Joachim Ronning sono evidenti anche nelle clip che sono state pubblicate nelle scorse ore.

La sinossi del film racconta che gli anni sono stati clementi con Malefica e Aurora. Il loro rapporto, nato nel sentimento della vendetta e dell'odio è sbocciata ed è diventata un legame molto forte. L'imminente matrimonio di Aurora con il principe Filippo è motivo di celebrazione nel regno di Ulstead e dei vicini Mori, in quanto motivo d'unione per i due mondi. Ma un incontro inaspettato divide Malefica e Aurora, mettendo alla prova la loro lealtà e inducendo a chiedersi se possono davvero essere una famiglia.



Scritto da Linda Woolverton, Maleficent: Signora del Male comprende nel cast anche Ed Skrein, Sam Riley, Harris Dickinson, Imelda Staunton e Lesley Manville. Alla regia il norvegese Joachim Ronning al posto di Robert Stromberg. Il film verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 17 ottobre.

Si attende un esordio da 50 milioni di dollari per un film. Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer saranno a Roma a presentare il film.